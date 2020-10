Figc, Gravina: "Applicazione protocollo unica via. Apertura stadi non prioritaria"

"L'applicazione rigorosa del protocollo in essere da parte di tutti rappresenta l'unico strumento attuabile in grado di garantirci il prosieguo delle competizioni sportive". Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha preso una posizione netta per quanto riguarda le norme da seguire per portare avanti i campionati sportivi. "Negli ultimi giorni si sono susseguite una serie di dichiarazioni che alimentano confusione e inutili tensioni - ha afferma Gravina commentando le polemiche sulla richiesta di modifica del protocollo per il calcio professionistico validato dal Cts - quello che chiediamo è l'applicazione rigorosa del protocollo in essere da parte di tutti, perché rappresenta l'unico strumento attuabile in grado di garantirci il prosieguo delle competizioni sportive, così come sono iniziate".