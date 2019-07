È stata convocata per le ore 14.30 di martedì 30 luglio la riunione del Consiglio Federale. Tra gli argomenti all'ordine del giorno, oltre all'approvazione del verbale della riunione dello scorso 12 luglio e alle comunicazioni del presidente, i seguenti punti: informativa del direttore generale; ricorsi avverso i provvedimenti di non ammissione ai campionati nazionali di Serie A e Serie B organizzati dalla Divisione Calcio Femminile per la stagione sportiva 2019/2020: provvedimenti conseguenti; domande di ripescaggio nei campionati nazionali di Serie A e di Serie B organizzati dalla Divisione Calcio Femminile per la stagione sportiva 2019/2020: provvedimenti conseguenti; nomine di competenza; modifiche regolamentari; proposta L.N.P. Serie B per la formula dei playoff e playout del campionato di Serie B 2019/2020; ratifica delibere di urgenza del presidente federale di cui ai C.U. nn. 36/ e 37/A del 25 luglio 2019; varie ed eventuali.