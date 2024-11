Figc, Abodi: "Gravina? Tante cose non fatte negli ultimi 4 anni"

"Gravina? Non sono affascinato dalle vicende personali, a me interessa che il sistema migliori. È chiaro che poi tutto cammina sulle gambe delle persone, d'altro canto c'è un sistema nello sport e nella società democratico. Mi auguro che, comunque vada, nei prossimi quattro anni si facciano tutte le cose che non sono state fatte nei 4 anni precedenti: perché sono tante le cose non fatte nei 4 anni precedenti". Così il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, intervenendo a Radio CRC, media partner del Napoli.