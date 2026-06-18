Figc, Abete lancia la sfida alla presidenza: "Incentivi a chi fa giocare gli italiani". E sul ct...

L'attuale presidente della Lega nazionale dilettanti ha messo in luce come il problema principale sia la scarsa attenzione ai giovani: "Su 50 nazioni prese in esame, l'Italia occupa il 49° posto per impiego di Under 21 nel massimo campionato. Dobbiamo favorire la crescita migliorando la qualità dei formatori perché spesso la tattica oscura la tecnica". La soluzione potrebbe dunque quella essere di "far leva sugli incentivi, premiando economicamente le società che credono nei nostri talenti, attenendo le risorse dai diritti tv, quindi da una legge dello Stato. Non si può chiedere a un fondo straniero di preoccuparsi della nostra Nazionale nell'elaborare le strategie di mercato". Nonostante gli ottimi risultati delle giovanili azzurre, un'altra criticità evidenziata da Abete riguarda le strutture sportive: "Molti stadi sono fatiscenti o inadeguati, mentre la gran parte degli impianti minori appartiene alle amministrazioni che hanno altre priorità. Bisogna tornare a concentrarsi sul valore sociale ed educativo dello sport".