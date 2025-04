Figc, 350 uova di Pasqua a pazienti Umberto I e Comunità Sant'Egidio

"La Figc rinnova la sua vicinanza agli ospedali pediatrici romani anche in occasione di queste festività pasquali. Al di là degli interventi nel campo della ricerca e della raccolta fondi per contribuire alla realizzazione di progetti ancora più strutturati, grazie alla collaborazione con Bauli abbiamo confermato anche l'ormai 'classica' consegna delle uova di Pasqua come gesto di affetto e di sostegno ai piccoli pazienti. Un loro sorriso, infatti, vale più di 100 gol". Così il presidente della Figc Gabriele Gravina in seguito alla donazione, effettuata anche quest'anno, di 350 uova di cioccolata ai piccoli pazienti ricoverati presso la Clinica pediatrica Policlinico Umberto I e alla Comunità di Sant'Egidio, rinnovando così il proprio impegno nel campo delle iniziative sociali.