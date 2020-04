Fifa, via libera ai contratti oltre il 30 giugno: la palla passa a giocatori e club

VIA LIBERA

In attesa di capire se e quando la Serie A tornerà in campo, la Fifa sgombra il campo da qualsiasi dubbio sui contratti dei calciatori in scadenza al 30 giugno in vista dei possibili slittamenti dei campionati legati all'emergenza coronavirus. "C'è il nostro ok a prolungarli, ora tocca a società e giocatori mettersi d'accordo", ha dichiarato a GR Parlamento il vicepresidente della Fifa Vincent Montagliani, passando la palla ai calciatori e ai club.

Una presa di posizione che da una parte dà il via libera alla proroga degli accordi in essere per tutti i giocatori del mondo e dall'altra liquida la questione lasciando poi tutto nelle mani di calciatori e club, che dovranno raggiungere eventuali intese caso per caso. Un'ulteriore situazione spinosa da affrontare in un momento già molto complicato. Al netto della buona volontà dei calciatori, infatti, per prolungare il rapporto oltre il 30 giugno, infatti, servirà l'ok da ambo le parti. Dettaglio non scontato quando si ha a che fare con giocatori e cifre importanti.