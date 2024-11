Fifa: valutazioni positive per dossier Mondiali 2030 e 2034

A seguito di una valutazione approfondita di ciascuna candidatura, comprese le visite ispettive nei paesi candidati, la Fifa ha pubblicato i rapporti di valutazione delle candidature per le edizioni 2030 e 2034 della Coppa del Mondo Fifa, che saranno presentati al Congresso straordinario che si terrà in videoconferenza mercoledì 11 dicembre 2024 per determinare i paesi ospitanti. Per la Coppa del Mondo 2030 c'è la candidatura congiunta presentata dalla Federcalcio marocchina, dalla Federcalcio portoghese e dalla Federcalcio spagnola, e dalla Celebrazione del Centenario presentata dalla Federcalcio uruguaiana (una partita), dalla Federcalcio argentina (una partita) e dalla Federcalcio paraguaiana (una partita). Per la Coppa del Mondo 2034, invece, c'è la candidatura unica presentata dalla Federcalcio dell'Arabia Saudita.