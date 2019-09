La Fifa ha annunciato i 55 nomi in lizza per il 'FIFPro Men's World11 2019'. Il 'World11' verra' deciso dai voti di migliaia di calciatori professionisti di tutto il mondo. I giocatori voteranno ciascuno un portiere, quattro difensori, tre centrocampisti e tre attaccanti. 21 le nazioni rappresentate. 'Vince' il Brasile con dieci nomi, seguito da Francia (sette) e Spagna (sei). Un solo italiano in lista: Giorgio Chiellini della Juventus. Guardando i club, prevale il Barcellona (11 giocatori in lizza). Seguono Real Madrid (nove), Manchester City (otto) e Liverpool (sette). Il 'FIFPro Men's World11 2019' sara' annunciato nel corso della cerimonia dei Best Fifa Football Awards in programma al Teatro alla Scala di Milano lunedi' 23 settembre.