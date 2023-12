FIFA "The Best coach": Guardiola, Inzaghi e Spalletti si giocano il titolo 

"FIFA THE BEST COACH"

Annunciati i tre tecnici che si contenderanno il premio che verrà assegnato il 15 gennaio

© Fifa Pep Guardiola, Simone Inzaghi e Luciano Spalletti. Sono questi i tre finalisti che si contenderanno il titolo di miglior allenatore dell'anno "Fifa The best" 2023. Un risultato molto importante per l'Italia, che piazza sul podio due tecnici nostrani su tre. Si tratta di un premio che ogni anno la Fifa assegna per le varie categorie grazie al voto online degli appassionati, di giornalisti specializzati e dei ct e dei capitani di tutte le nazionali dei paesi affiliati all'ente calcistico internazionale. Un riconoscimento prestigioso che certifica e premia i protagonisti della stagione.

A settembre i tre finalisti erano stati inseriti in una lista più allargata che comprendeva anche Xavi e l'attuale tecnico del Tottenham, ed ex Australia e Celtic, Ange Postecoglou. Ora però gli ultimi due sono stati esclusi dai giochi per la vittoria finale, che verrà svelata alla cerimonia dei "The Best FIFA Football Awards" del prossimo 15 gennaio.

A contendere al tecnico dell'Inter e all'attuale ct della nazionale italiana il riconoscimento è rimasto il solo Pep Guardiola, che nella scorsa stagione però ha centrato uno straordinario risultato conquistando il "Treble" (Champions, campionato e FA Cup) alla guida del Manchester City.