Fifa, stimata audience da 3,2 mld per il Mondiale per club

Commentando invece la critica che il mondiale per club aumenti il numero di partite, Gai risponde: "Come Fifa siamo responsabili dell'1% delle partite che si giocano nel mondo. Sul fatto che si gioca troppo dico che si gioca in modo diverso. Se guardiamo i minuti giocati dai calciatori, erano più negli anni '70 che oggi e questo è figlio anche delle rose ristrette dell'epoca. La verità è un'altra poi se parliamo di mondiale per club, se non ci fosse, nello stesso periodo, gli stessi club andrebbero in America a giocare gare amichevoli per la crescita di brand e ricavi. Quindi non è che senza il mondiale i giocatori sarebbero andati al mare...". Poi conclude: "Il prodotto sarà innovativo, con i club stiamo cercando di essere più invasivi di una partita di calcio classica, cercando di proporre dei punti di vista nuovi, uno già confermato nell'ultima riunione IFAB che ha autorizzato il test per utilizzare le body cam sugli arbitri. Per la prima volta vedremo con gli occhi degli arbitri cosa succede in determinati momenti".