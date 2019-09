A due settimane della condanna a nove anni di reclusione da parte di un tribunale americano per corruzione, l'ex dirigente di calcio sudamericano Juan Angel Napout è stato bandito a vita dalla Fifa. L'uomo, in passato vicepresidente della Fifa e presidente della federcalcio paraguaiana e della Conmebol, è stato dichiarato colpevole dalla corte di New York lo scorso aprile. Il 29 agosto ha ricevuto la pena più pesante tra le 42 persone coinvolte nel 'Fifagate'. Napout è stato squalificato a vita "da una qualsiasi attività legata al calcio" e multato di 1 milione di franchi svizzero, circa 913mila euro.