Fifa: mercato estivo da record nel 2025, i club han speso in totale 8,3 miliardi di euro

Il campionato inglese, dove il Liverpool si è particolarmente distinto per ingordigia, rimane il leader indiscusso in termini di acquisti con 2.73 miliardi. La Germania segue a distanza (980 milioni), davanti a Italia (813 milioni) e Francia (625 milioni), mentre l'Arabia Saudita è scesa al sesto posto dopo essere salita al secondo nell'estate del 2023. Pur a cifre infinitamente inferiori, continua a crescere anche il mercato del calcio femminile, con un balzo dell'80% rispetto allo stesso periodo del 2024, raggiungendo 12,3 milioni di dollari, un terzo dei quali appannaggio degli Stati Uniti. Il calcio mercato maschile, rileva la Fifa, continua a registrare livelli di attività e spesa senza precedenti, con 12mila trasferimenti negli ultimi due mesi.