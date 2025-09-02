I colpi finali del mercato rivoluzionano le grandi: è una Serie A nuova di zecca

LE ALTRE - Tra chi punta a posizioni medio-alte di classifica c'è poco da dire sulle romane. La squadra di Gasp sta studiando le nuove idee portate dall'allenatore ma, sul finale del mercato, a parte l'arrivo dell'esterno sinistro Timsikas, non si sono concretizzate le trattative che avrebbero dovuto consegnare all'ex tecnico atalantino delle soluzioni in più sulla trequarti. Saltato Sancho, non sono arrivati nemmeno George, Pessina e Dominguez. Gasp ha però a disposizione in quei ruoli El Shaarawy, Soulé, Dybala, Bailey (quando sarà recuperato) e, anche se adattato, El Aynaoui. Non è nemmeno un mistero che avrebbe voluto qualcun altro come alternativa a Ferguson ma dovrà tenersi Dovbyk. Sulla Lazio non si può dire nulla. Non ha fatto mercato ma ha la certezza di avere in panchina un allenatore che, senza le coppe, potrà passare più tempo possibile sul campo a insegnare le sue idee. A Bologna, nel finale del mercato, è arrivato un giocatore importante per la fascia sinistra come Rowe. Ora Italiano ha nuove possibilità per variare gli interpreti sulle corsie esterne, il punto focale del suo gioco. A Bergamo Juric, chiamato a proseguire sul solco tattico del predecessore, si ritrova un Musah in più che può dare il suo contributo sia sull'esterno che nella parte centrale della metà campo. Nella nuova Fiorentina di Pioli sono arrivati un esterno come Lamptey, che può essere l'alternativa a Dodò sulla destra, e Nicolussi Caviglia per un centrocampo ricco di possibilità. L'ex allenatore rossonero potrà variare sistemi e soluzioni schierando il reparto centrale a cinque o a quattro a seconda di un attacco 1+2 (con Gudmundsson alle spalle di Kean e uno tra Piccoli o Dzeko) o a due punte. Poi c'è il Como che tra le grandi non ci dovrebbe stare ma che è giusto inserire tra le squadre con l'ambizione di un posto nelle coppe. Nel finale di mercato è arrivato solo Diego Carlos, centrale brasiliano in prestito dal Fenerbahce, ma il grosso era già stato fatto prima, con la conferma di Nico Paz e l'arrivo di esterni capaci di saltare l'uomo, come Addai, Rodriguez e Kuhn, giovani dotati come Baturina e una punta di esperienza del livello di Morata. Il resto ce lo mette Fabregas, per un calcio brillante ed efficace.