Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
COME SI CAMBIA

I colpi finali del mercato rivoluzionano le grandi: è una Serie A nuova di zecca

Tra chi si è mosso durante tutta la sessione e chi ha aspettato le ultime ore, le big si presentano con un abito nuovo alla ripartenza del campionato

02 Set 2025 - 11:59
© Getty Images

© Getty Images

Il mercato è finito e, contrariamente agli ultimi anni, è stato particolarmente brillante anche nelle ultime ore. Soprattutto per le grandi. La Serie A che si ripresenta in campo dopo la sosta per la Nazionale, insomma, sarà molto diversa da quella delle prime giornate.

NAPOLI - Sono i campioni ma si sono mossi più di tutti. Anche nelle immediate vicinanze del gong finale del mercato. De Laurentiis ha voluto consegnare a Conte una squadra intercambiabile per l'impegno in più rispetto a un anno fa. E che impegno, visto che stiamo parlando della Champions. Se c'è una cosa che ha caratterizzato l'ultima versione dell'allenatore azzurro è la duttilità tattica. Ora potrà veramente scatenarsi a trovare soluzioni e sistemi diversi a seconda degli impegni e degli avversari. Davanti è arrivato anche Hojlund e c'è la possibilità di sfruttare un attaccante diverso dal solito, uno che preferisce attaccare la profondità rispetto a Lucca o a Lukaku (per ora fermo ai box). C'è anche Elmas, ottima alternativa di metà campo o sull'esterno, in una squadra che può utilizzare due ali pure (da scegliere tra Politano, Neres e Lang) o un falso laterale come McTominay, in un centrocampo rotante con gente del calibro di De Bruyne, Lobotka e Anguissa. Conte può decidere di giocare con il 4-1-4-1 visto nelle prime partite (che poi è un 4-3-3), un 4-2-3-1, un sistema con due punte pure o la difesa a tre, visto che ha preso anche un difensore di altissimo livello come Beukema. Le armi per tentare il bis e fare bene in Europa ci sono tutte. 

INTER - Ha cambiato allenatore e ha migliorato le qualità delle alternative di attacco e di centrocampo, anche se il sistema di gioco ricalcherà quello dello scorso anno. Rispetto a Inzaghi si cercheranno di più delle variazioni sul tema (due trequartisti dietro la punta o soluzioni estreme, come il 4-2-4 visto nel finale con l'Udinese) e diversi sviluppi della manovra. Resta però un problema di fondo: sono ancora pochi i giocatori che saltano l'uomo. Per questo il mancato arrivo di Lookman è più grave del previsto. Chivu può comunque contare, rispetto al predecessore, su due cambi di livello in avanti, Bonny e Pio Esposito, un giovane che ha grandi colpi in zona di rifinitura come Sucic, un esterno come Luis Henrique come alternativa a Dumfries, un centrocampista in più, Diouf, e un difensore di esperienza come Akanji. L'ex City, però, arrivato per dare un po' di fiato a due centrali di una certa età come Acerbi e De Vrji, si ritroverà a sostituire Pavard, partito per Marsiglia. 

JUVENTUS - Un pò per scelta loro, un po' per quella di altri (vedi alla voce Vlahovic), i bianconeri si ritrovano a disposizione una rosa particolarmente ricca, soprattutto in attacco. Il serbo è rimasto, Kolo non è tornato ma Tudor ha a disposizione un esterno di qualità come Zhegrova, e tre punte come David, Openda e lo stesso Vlahovic. L'allenatore bianconero non è un grande fan delle alternative al 3-4-2-1 ma la rosa a disposizione lo dovrà fatalmente portare a valutare delle alternative. Ha due ali vere per fascia (Conceiçao e il nuovo arrivo kosovaro), una batteria di punte che potrebbe convincerlo a schierare due attaccanti, magari a partita in corso, con Yildiz alle loro spalle. Ha soprattutto l'opportunità di tanti cambi ruolo per ruolo. Openda, per esempio, potrebbe anche svolgere le funzioni di mezza punta esterna, così come Zhegrova. 

MILAN - Scatenati nel finale del mercato, i rossoneri, dopo un'estate complicata da arrivi che non sono arrivati per problemi fisici o di altra natura, si ritrovano a disposizione una squadra di livello più che accettabile. Si sono aggiunti anche Rabiot e l'altra punta voluta da Allegri (che dopo vari tentativi si è materializzata nella figura di Nkunku). Max e il suo nutrito staff potranno studiare soluzioni infinite con una rosa che potrà giocare a tre o a quattro dietro, sfruttare esterni a tutta fascia con un centrocampo completo, visto che c'è chi inventa (Modric), chi sa inserirsi (Rabiot e Jashari), chi si fa sentire in fase di recupero palla (Fofana) e chi è chiamato a dare geometria (Ricci). Il nuovo Milan potrà schierarsi con due ali come Pulisic e Leao e un attaccante centrale, Gimenez e Nkunku. Oppure con due punte, con il portoghese o lo statunitense accentrati, o con due trequartisti (con Nkunku che può essere impiegato anche in questa posizione). 

LE ALTRE - Tra chi punta a posizioni medio-alte di classifica c'è poco da dire sulle romane. La squadra di Gasp sta studiando le nuove idee portate dall'allenatore ma, sul finale del mercato, a parte l'arrivo dell'esterno sinistro Timsikas, non si sono concretizzate le trattative che avrebbero dovuto consegnare all'ex tecnico atalantino delle soluzioni in più sulla trequarti. Saltato Sancho, non sono arrivati nemmeno George, Pessina e Dominguez. Gasp ha però a disposizione in quei ruoli El Shaarawy, Soulé, Dybala, Bailey (quando sarà recuperato) e, anche se adattato, El Aynaoui. Non è nemmeno un mistero che avrebbe voluto qualcun altro come alternativa a Ferguson ma dovrà tenersi Dovbyk. Sulla Lazio non si può dire nulla. Non ha fatto mercato ma ha la certezza di avere in panchina un allenatore che, senza le coppe, potrà passare più tempo possibile sul campo a insegnare le sue idee. A Bologna, nel finale del mercato, è arrivato un giocatore importante per la fascia sinistra come Rowe. Ora Italiano ha nuove possibilità per variare gli interpreti sulle corsie esterne, il punto focale del suo gioco. A Bergamo Juric, chiamato a proseguire sul solco tattico del predecessore, si ritrova un Musah in più che può dare il suo contributo sia sull'esterno che nella parte centrale della metà campo. Nella nuova Fiorentina di Pioli sono arrivati un esterno come Lamptey, che può essere l'alternativa a Dodò sulla destra, e Nicolussi Caviglia per un centrocampo ricco di possibilità. L'ex allenatore rossonero potrà variare sistemi e soluzioni schierando il reparto centrale a cinque o a quattro a seconda di un attacco 1+2 (con Gudmundsson alle spalle di Kean e uno tra Piccoli o Dzeko) o a due punte. Poi c'è il Como che tra le grandi non ci dovrebbe stare ma che è giusto inserire tra le squadre con l'ambizione di un posto nelle coppe. Nel finale di mercato è arrivato solo Diego Carlos, centrale brasiliano in prestito dal Fenerbahce, ma il grosso era già stato fatto prima, con la conferma di Nico Paz e l'arrivo di esterni capaci di saltare l'uomo, come Addai, Rodriguez e Kuhn, giovani dotati come Baturina e una punta di esperienza del livello di Morata. Il resto ce lo mette Fabregas, per un calcio brillante ed efficace.  

Leggi anche

La Turchia spaventa Inter e Atalanta: le telenovelas Lookman e Calha non sono finite

mercato
grandi
serie a

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:30
Tra infortuni e mercato

Tra infortuni e mercato

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

00:28
Calciomercato live

Calciomercato live

01:27
Calciomercato live

Calciomercato live

01:51
Calciomercato live

Calciomercato live

02:30
Tra infortuni e mercato

Tra infortuni e mercato

I più visti di Mercato

1) Nkunku dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro

Nkunku in vetta, Inter neanche in top 10: gli acquisti più costosi dell'estate

Napoli regina del mercato, Inter, Milan e Juve si "salvano". Sorpresa Cremonese

Gigio vola da Guardiola, accordo City-Psg, affare da 40 milioni: "Sono contentissimo"

Alexander Isak - Premier League – 150 milioni

Neymar, CR7 e la new entry Isak: gli acquisti più costosi di ogni campionato

Donnarumma-City, ci siamo: Ederson al Fenerbahce libera il posto per Gigio

Calciomercato estivo 2025 alla volata finale, le news in diretta su Sportmediaset.it

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:17
Manchester City: ufficiale Donnarumma, contratto fino al 2030
11:05
Fiorentina, Beltran al Valencia
12:15
Bologna: Karlsson in prestito all'Aberdeen
10:39
Genoa: ufficiale il ritorno di Cornet
10:35
Aston Villa: preso Sancho in prestito