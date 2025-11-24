Atletico Madrid, lesione muscolare per Llorente: salta l'Inter

Marcos Llorente salterà la gara di Champions League con l'Inter, in programma mercoledì 26 novembre alle 21 al Wanda Metropolitano. Il centrocampista dei Colchoneros, infatti, si è fatto male nel corso della partita di campionato con l'Elche e gli esami ai quali si è sottoposto hanno evidenziato una lesione muscolare alla coscia: "Marcos Llorente ha riportato una lesione muscolare alla coscia, diagnosticata dai servizi medici del club dopo gli accertamenti effettuati sul nostro giocatore, costretto ad abbandonare la partita contro il Getafe dopo 14 minuti di gioco di domenica. Il numero 14 rosso e bianco sarà sottoposto a sedute di fisioterapia e riabilitazione in palestra e l'evoluzione dell'infortunio determinerà il suo rientro in gara", la nota del club.