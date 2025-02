Fifa lancia piattaforma per giocatori che cambiano associazione

Il lancio di questa piattaforma riflette l'impegno della Fifa a garantire la trasparenza nella governance del calcio e aiuta a fare chiarezza sullo stato di eleggibilità dei giocatori sottoposti al processo di cambio di associazione. È importante notare che, mentre la richiesta di un giocatore è in fase di esame (cioè fino a quando non viene presa una decisione), non gli è permesso di rappresentare alcuna squadra nazionale, e nessuna decisione sarà pubblicata fino a quando non sarà definitiva e vincolante. Questo nuovo strumento digitale sarà un punto di riferimento essenziale per le associazioni affiliate, le confederazioni, i club, i giocatori e gli agenti, assicurando che tutte le parti interessate rimangano informate e promuovendo il rispetto dei regolamenti della FIFA. La piattaforma sarà aggiornata regolarmente per incorporare le ultime informazioni sui giocatori che hanno ricevuto l'approvazione a cambiare associazione.