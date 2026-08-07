Fifa: la federcalcio di Norvegia chiederà le dimissioni di Infantino

La Federazione calcistica norvegese (Nff) chiederà al presidente Fifa, Gianni Infantino, di dimettersi con effetto immediato dopo il tentativo di vendere quote della Coppa del Mondo a investitori privati. Lo riferisce il The Guardian. La Norvegia, prima federazione a chiedere direttamente le dimissioni al n.1 Fifa, formalizzerà inoltre una nuova denuncia al comitato etico per lo scandalo Ffe, l'assegnazione del "premio per la pace" Fifa al presidente Usa, Donald Trump, e il caso Balogun. "Abbiamo deciso che non ci fidiamo più di Infantino, ha dichiarato la presidente della Nff, Lise Klaveness. "La fiducia ormai è persa, non c'è possibilità di tornare indietro. Ci troviamo in un momento di forte polarizzazione e di caos a livello globale. Per questo, gli chiederemo di dimettersi immediatamente, affinché la comunità calcistica mondiale possa guardare avanti". "Non lo abbiamo votato nel 2023, ma speravamo di sostenerlo. È stato eletto per attuare le riforme di cui era stato promotore. Ma non l'ha fatto e ora gli chiederemo di dimettersi", ha concluso.