Fifa: "Capiamo i giocatori pro Floyd, no a sanzioni"

MESSAGGIO ALLE LEGHE

Non punite chi manifesta in campo in omaggio a George Floyd: il messaggio arriva dalla Fifa, che di fronte all'ipotesi che la Bundesliga sanzioni quei giocatori che nei giorni scorsi sono stati protagonisti di gesti di protesta per i fatti di Minneapolis, ha fatto un'eccezione alla sua regola, che vieta simboli politici, sociali o commerciali durante una partita di calcio. La richiesta della Fifa, in questo caso, è di "usare buon senso" di fronte a una protesta di cui "comprendiamo i sentimenti profondi". Lo sport protesta contro il razzismo

Ora Thuram jr, Sancho, Achraf e McKennie rischiano provvedimenti, così la FIfa ha diffuso una nota per sottolineare che "capisce completamente la profondità del sentimento espresso da molti calciatori alla luce dei tragici fatti del caso George Floyd". "L'applicazione delle regole del gioco approvate dall'Ifab - é scritto ancora - è lasciata a chi organizza le competizioni che dovrebbero usare il buon senso e considerare le circostanze".