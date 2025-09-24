Logo SportMediaset
Fifa, a Dubai prima gara dell'Afghanistan con giocatrici rifugiate

24 Set 2025 - 17:15

La nazionale di calcio femminile afghana, composta da giocatrici rifugiate, giocherà la sua prima partita ufficiale il mese prossimo in un torneo a quattro squadre a Dubai. Lo ha annunciato mercoledì la Fifa. La squadra supportata dalla Fifa, che non può ancora rappresentare ufficialmente l'Afghanistan nelle qualificazioni ai Mondiali, affronterà gli Emirati Arabi Uniti, il Ciad e la Libia, paese ospitante, nell'evento del 23-29 ottobre. L'Afghanistan non disputa una partita ufficiale femminile competitiva dal 2018 e il ritorno al potere del regime talebano nel 2021 ha bloccato lo sport femminile. La federazione calcistica afghana ha l'obbligo, ai sensi dello statuto Fifa, di evitare discriminazioni, sebbene non sia stata sospesa dal calcio internazionale. Il torneo "rafforza gli sforzi della Fifa per promuovere e proteggere il diritto di tutte le donne e le ragazze a praticare questo sport, perseguire i propri sogni calcistici e prosperare attraverso il gioco", ha affermato l'organismo calcistico. Le nazionali femminili di Ciad e Libia non hanno ancora un ranking Fifa, mentre gli Emirati Arabi Uniti sono al 117° posto. La Fifa ha dichiarato che tutte le partite del torneo saranno trasmesse in diretta sulla sua piattaforma di streaming interna.

