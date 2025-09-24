Cagliari, Belotti: "Io do il massimo, qui per fare tanti gol"

"In campo do tutto: è normale che un attaccante voglia segnare sempre, ma il mio obiettivo è che la squadra vinca. E la mia natura è quella: voglio vincere sempre". Andrea Belotti, nuovo attaccante del Cagliari, non ha bisogno di presentazioni. Ma questo può essere l'anno della rinascita. Ed è un Gallo che vuole ribadire chi è e che cosa vuole fare: "Ho visto la squadra due volte - ha detto - e guardando le partite mi sono convinto di poter andare bene in questa squadra: sono qui per essere determinante e provare a fare tantissimi gol per il bene del Cagliari".