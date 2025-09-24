Logo SportMediaset
Lazio in emergenza: Dele-Bashiru out e Rovella in forse

24 Set 2025 - 19:04

La Lazio, dopo la sconfitta nel derby, fa i conti con gli infortuni che, in vista della trasferta con il Genoa, priveranno Maurizio Sarri non solo di Belahyane e Guendouzi, assenti per squalifica, ma anche di Dele-Bashiru che ha riportato una lesione muscolare a carico del bicipite femorale destro. Rimane in forte dubbio Nicolò Rovella, alle prese con una "sindrome retto-adduttoria", si legge nel comunicato, per la quale l'ex Juventus e Monza ha già iniziato il percorso riabilitativo. Prosegue, invece, il percorso riabilitativo di Samuel Gigot dopo l'operazione alla caviglia mentre Manuel Lazzari e Matías Vecino stanno continuando i rispettivi protocolli di riatletizzazione post infortunio.

