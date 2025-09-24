Juve, nuovo ingresso nello staff: arriva Burgess

C'è un nuovo ingresso nello staff della Juventus, si tratta di Darren Burgess. E' stato nominato Director of Performance, il suo lavoro sarà quello di formare un team di alto livello dedicato a promuovere eccellenza nelle prestazioni, innovazione e benessere degli atleti. Australiano, Burgess è riconosciuto e stimato come uno dei più importanti performance manager nel mondo, e porta con sé oltre 25 anni di esperienza internazionale nella leadership sportiva. Burgess collaborerà a stretto contatto con Damien Comolli, Giorgio Chiellini, François Modesto, Igor Tudor e con tutte le aree tecniche e tutti i gruppi di età del club.