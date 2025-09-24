Pallone d'Oro, ancora polemiche, Neymar: "Raphinha 5° non ha senso"

L'assegnazione del Pallone d'Oro è sempre seguita da polemiche e dibattiti per i risultati finali. Questa volta ad alzare la voce è stato Neymar, fortemente contrariato per la posizione in classifica del connazionale Raphinha: "Raphinha quinto è assurdo, non ha senso", il commento dell'ex Barcellona e Psg su instagram sotto un post di un influencer che mostrava i primi dieci classificati del premio. Raphinha, 34 gol e 25 assist in 57 partite la scorsa stagione, a detta di molti avrebbe meritato quanto meno il podio.