Fifa, 50 stelle del calcio rendono omaggio agli "eroi dell'umanità"

Giorgio Chiellini, Fabio Cannavaro e Gianluigi Buffon. Ma anche Ronaldo, Pelé, Maradona, Piqué, Cafù, Kakà, Eto'o, Zidane, Zanetti e tanti altri. In tutto 50 stelle del calcio mondiale unite in un lungo applauso a distanza, per omaggiare gli "eroi del'umanità". È la campagna video lanciata dalla FIFA e dedicata a medici, infermieri e operatori sanitari in prima linea per la lotta alla pandemia di Covid-19. "Se volete conoscere eroi, queste sono le persone da considerare tali - ha detto Chiellini - Ci hanno protetto e dato speranza per il futuro. Vi saluto e vi ringrazio per tutto ciò che avete fatto per difendere ciascuno di noi".