Fifa, 10 punti per ridisegnare il mondo del calcio

PROGETTO VISION 2020-23

Con una lettera inviata a giornali e agenzie di tutto il mondo, Gianni Infantino ha illustrato il nuovo progetto della Fifa, chiamato "Vision 2020-23". Il presidente del massimo organo calcistico al mondo vuole ridisegnare il calcio del futuro in 10 punti dal punto di vista dei regolamenti, dei tornei e del calendario, della lotta al razzismo, della tecnologia e anche del mercato calciatori.

I 10 PUNTI DI INFANTINO

1) Un calendario internazionale condiviso da tutti e utile per le esigenze di ogni continente.

2) L’ottimizzazione delle regole del gioco per favorire un calcio più offensivo.

3) Riforma del sistema trasferimenti, con l’obiettivo che i soldi restino nel calcio (sottinteso: non arricchiscano gli intermediari)

4) Nuovi meccanismi di protezione (economica, fisica, contrattuale, d’ogni genere) di giocatori, allenatori e club.

5) Promozione e sviluppo del nuovo Mondiale per club 2021.

6) Consultazioni regolari e periodiche tra tutti i soggetti del calcio.

7) Sostenibilità dei tornei da un punto di vista economico, sociale e ambientale.

8) Una riforma del sistema dei tornei perché “i tornei top-level migliorano il livello di nazionali, club e giocatori”.

9) Investimenti sul Var per renderlo accessibile a tutti, migliorando nel contempo le comunicazioni con l’arbitro.

10) Lotta al razzismo, difesa dei diritti umani, potenziamento del calcio femminile, salvaguardia dei minori e numerosi altri punti sui quali da domani inizierà un dibattito internazionale.

