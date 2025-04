Festa Livorno, gli amaranto tornano in C dopo 4 anni

Dopo quattro anni di "purgatorio" nei dilettanti il Livorno torna nel calcio professionistico, in serie C, con quattro giornate di anticipo sulla fine del campionato, il girone E della serie D. Oggi infatti è arrivata la promozione matematica con il pareggio 1-1 a Terranuova Bracciolini (Arezzo), davanti a oltre 1500 tifosi amaranto assiepati nella tribuna dello stadio della cittadina valdarnese, e la concomitante sconfitta in casa contro l'Orvietana del Foligno, secondo in classifica e adesso staccato di 14 punti dagli amaranto. Stasera lo stadio Armando Picchi dalle 21, sarà aperto al pubblico, per permettere ai tifosi di festeggiare la squadra.