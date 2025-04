Fenerbahce difende Mourinho, provocazioni pianificate tecnico Galatasaray

Il Fenerbahce ha accusato l'allenatore dei rivali storici del Galatasaray di essersi gettato a terra come se gli avessero "sparato" dopo che José Mourinho lo ha afferrato per il naso al termine della sfida di mercoledì contro il Fenerbahce in Coppa di Turchia. Buruk cadde a terra tenendosi il viso prima che Mourinho venisse portato allontanato. In una lunga dichiarazione su X, il Fenerbahce ha accusato Buruk di aver provocato Mourinho facendo "gesti irrispettosi con le mani" dopo la partita e "si è gettato a terra in modo esagerato, come se fosse stato colpito". Afferma inoltre che "le sue provocazioni pianificate ed eccessive, tipiche della sua personalità, sono state registrate con delle immagini".