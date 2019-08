Fritz Keller, presidente del Friburgo, è stato nominato per assumere la guida dell'Associazione calcistica tedesca (DFB) e succedere a Reinhard Grindel, dimessosi ad aprile dopo essere rimasto coinvolto in uno scandalo di corruzione. Keller è stato eletto all'unanimità da un comitato ad hoc della federcalcio tedesca e la sua carica sarà messa ai voti dall'assemblea generale, che dovrà eleggere ufficialmente il presidente il 27 settembre. Keller è un enologo e albergatore di 62 anni, nonchè proprietario di un ristorante stellato Michelin a Oberbergen, nella Valle del Reno. Il suo predecessore Reinhard Grindel si è dimesso all'inizio di aprile, dopo essere stato accusato di accettare un orologio da 6.000 euro in dono del vicepresidente ucraino Grigoris Surki. Coinvolto in altre controversie, Grindel ha anche rinunciato alla carica di vicepresidente Uefa e membro del Consiglio Fifa. È lui che il calciatore Mesut Özil aveva coinvolto dopo il Mondiale del 2018, accusandolo di discriminare i calciatori internazionali di origine turca: "Agli occhi di Grindel e dei suoi sostenitori, sono tedesco quando vinciamo, ma un immigrato quando perdiamo", dichiarò il centrocampista dell'Arsenal, sbattendo la porta alla nazionale.