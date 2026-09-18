Sorpresa Pepo Martinez, De La Fuente lo chiama: è tra i convocati della Spagna

Il portiere dell'Inter, recentemente protagonista di alcuni errori, convocato dalla Spagna campione del mondo

18 Set 2026 - 11:58
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Josep Martinez © Getty Images

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Gli errori recenti passano in secondo piano, almeno per Luis De La Fuente. Il ct della Nazionale spagnola ha inserito Josep "Pepo" Martinez nella lista dei 26 convocati per gli impegni di Nations League con Croazia, Repubblica Ceca e Cechia.

Per il 28enne è la seconda convocazione dopo quella di giugno 2021, quando da subentrante al 68' giocò in amichevole contro la Lituania in una Spagna sperimentale pre-Europei infarcita di Under 21 anche per un focolaio di Covid che aveva colpito le Furie Rosse.

L'interista, che arriva da un inizio stagione condito da grandi interventi e imprecisioni a tratti imprevedibili (la partita simbolo è quella in Champions League contro il Real Madrid con il clamoroso autogol dello 0-2), completerà il reparto composto da Unai Simon, premiato come miglior portiere all'ultimo Mondiale, e David Raya, protagonista con l'Arsenal. 

De La Fuente ha spiegato così la decisione di arruolare "Pepo" in conferenza stampa: "Josep è stato con me nella nazionale Under 21. Riponiamo grande fiducia in lui; è un campione d'Italia, avendo vinto sia il campionato che la coppa nella passata stagione. È una soluzione assolutamente affidabile."

La Spagna, incluso Martinez, sarà protagonista tre volte su Mediaset nella pausa per le nazionali: sulle nostre reti, in chiaro, infatti saranno trasmesse Inghilterra-Spagna (26 settembre), Spagna-Croazia (29 settembre) e Croazia-Spagna (6 ottobre).

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