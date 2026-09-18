Tuchel non convoca gli inglesi dell'Inter: Jones, Spence e Stones armi in più dopo la sosta

Nessuna sorpresa. Il Ct dell'Inghilterra ha deciso di escludere Jones, Spence e Stones dalla lista dei convocati per la prossima serie di partite di Nations League. Una scelta che non sorprende particolarmente: Spence non ha ancora fatto il suo esordio con l'Inter a causa di una condizione scadente dopo il Mondiale, Stones invece è incappato in un problemino fisico nell'ultima partita con l'Udinese. L'unico che aveva la condizione per essere convocato era Curtis Jones che, tuttavia, ha raccolto pochi minuti in questo avvio di stagione. L'ex Liverpool deve ancora entrare nelle dinamiche della mediana nerazzurra. Le tre settimane di sosta saranno una manna dal cielo per Chivu che avrà tutto il tempo per far recuperare la forma e inserire gli inglesi nei nuovi schemi.