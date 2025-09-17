Fallimento Pistoiese, disposte tre misure cautelari

Nell'ambito dell'inchiesta sul fallimento della Pistoiese, storica società calcistica con un trascorso anche in serie A, dopo i sequestri da 1,7 milioni di euro eseguiti lo scorso luglio, arriva un nuovo capitolo giudiziario che riguarda l'ex dirigenza: il gip del Tribunale di Pistoia ha disposto misure cautelari personali per tre persone - un amministratore di fatto, un avvocato e un commercialista - accusate a vario titolo di bancarotta fraudolenta, emissione e utilizzo di fatture false, indebita compensazione di crediti fiscali e appropriazione indebita. I provvedimenti, notificati dalla Guardia di finanza su delega della procura di Pistoia, colpiscono tre professionisti ritenuti responsabili del tracollo economico della società. Il principale indagato, già detenuto per altra causa, è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Per l'avvocato è stato disposto l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, mentre per il commercialista è scattata l'interdizione dall'esercizio della professione per un anno. Gli inquirenti contestano agli ex dirigenti una gestione societaria irregolare che avrebbe compromesso la stabilità finanziaria del club, già da tempo in gravi difficoltà economiche.