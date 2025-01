falconiere Eintracht: "Caso Lazio? Non è bene per nostra categoria"

"Nel nostro lavoro siamo osservati da tutti e bisogna sempre sapere esattamente cosa si dice e come comportarsi. Quello che è accaduto sicuramente non è un bene per la categoria". Lo ha detto a LaPresse Norbert Lawitschka, il falconiere dell'Eintracht Francoforte, commentando il caso del collega Juan Bernabé, licenziato dalla Lazio dopo aver pubblicato sui social foto della sua operazione di protesi peniena. Lawitschka lavora dalla stagione 2006-2007 con l'aquila Attila, la mascotte dell'Eintracht. Al contrario di Olympia, l'aquila della Lazio, Attila non viene fatta volare nei pre-partita all'interno dello stadio in quanto "è vietato dalla legge per la protezione degli animali" e "per prevenire possibili problemi con l'aeroporto che si trova nelle vicinanze", ha spiegato il falconiere tedesco.