Faiq Bolkiah, il giocatore più ricco del mondo, a casa di CR7: firma col Maritimo Funchal

È sbarcato sull'isola di Madeira ed è il calciatore più ricco del pianeta. No, non stiamo parlando di Cristiano Ronaldo, ma di Faiq Bolkiah, un'ala destra di 22 anni originaria del Brunei. Il suo patrimonio ammonta a circa 18 miliardi di euro, cifra che fa impallidire anche il fuoriclasse della Juventus: la curiosità, è che Faiq, nipote del Sultano, ha firmato proprio per il Maritimo Funchal, squadra della città natale CR7.