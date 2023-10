Fagioli chiede scusa ma si arrabbia per "lo schifo che scrivono su di me"

© twitter

"Pensavo di partire chiedendo scusa non solo ai tifosi bianconeri, ma a tutti tifosi del mondo del calcio e dello sport per l'errore ingenuo che ho fatto. Invece no, sono obbligato a partire con lo schifo che scrivono su di me giornali, persone solo per mettermi in cattiva luce con mille falsità...". Così, sui suoi social, il calciatore della Juventus Nicolò Fagioli ha voluto intervenire sulla vicenda che lo ha portato sulle prime pagine dei giornali negli ultimi giorni.