Fabregas lancia il Como: "Vincere fino all'ultimo"

"Vedo tutte le partite uguali, valgono tutte 3 punti e la mentalità deve essere vincere fino all'ultimo giorno": così Cesc Fabregas, tecnico del Como, alla vigilia della partita contro l'Empoli, sfida decisiva in chiave salvezza. "Mancano 9 partite, le vogliamo vincere tutte e vediamo dove ci porta questo. Capisco che contro l'Empoli sarà una partita importante, ma per il Como ogni partita deve essere importante per la crescita che vogliamo fare". Il tecnico spagnolo va incontro a questo appuntamento con ancora qualche scelta da fare sull'undici titolare: "Sappiamo chi giocherà, ma abbiamo qualche dubbio perché ci sono alcuni giocatori che negli ultimi giorni del ritiro a Marbella hanno avuto un virus di stomaco. Ci sono alcune decisioni che dobbiamo prendere". A questo si aggiungono le squalifiche di Nico Paz e Dele Alli, che potrebbero portare a un cambio nell'assetto tattico dei lariani rispetto alle ultime uscite: "La cosa più importante è che tutti i 26 giocatori che abbiamo a disposizione sappiano che cosa vogliamo fare. Dopo, ci sono le scelte che è sempre l'allenatore a dover fare. Il calcio è così, non c'è altra strada: se non gioco, devo dimostrare al mister di meritarlo. Ai ragazzi lo dico sempre che quel momento prima o poi arriva e quando arriva devi essere pronto". Per affrontare i toscani, Fabregas si affiderà a Patrick Cutrone: "A San Siro contro il Milan l'ho visto carico, ha fatto una grande gara. Lavora, lotta e vuole sempre il meglio per la squadra: domani giocherà lui e farà gol".