Ex Milan Kalinic: "La Dinamo pensa al campionato..."

"La Dinamo non è forte come negli scorsi anni: ha perso tanti punti e ha difficoltà a vincere ogni gara nonostante abbia un paio di elementi del calibro di Sucic e Baturina. La priorità per la Dinamo è il campionato dove deve recuperare un distacco importante e domenica avrà una trasferta difficile contro l’Osijek. Per loro è fondamentale entrare nella Champions dell’anno prossimo. Quello che faranno contro il Milan è un bonus”. Parola dell'ex Milan Nikola Kalinic alla Gazzetta in vista della sfida di Champions a Zagabria di stasera.