Ex azzurra Katia Serra dona maglia al Museo di Coverciano

La sezione dedicata al calcio femminile all'interno del museo di Coverciano si arricchisce così di un altro cimelio. I visitatori del Museo del Calcio possono vedere dal vivo, all'interno del percorso espositivo, anche le divise - tra le altre - di Sara Gama, Antonella Carta, Giorgia Brenzan, Carolina Morace e Rita Guarino, esponenti di spicco di un movimento in forte ascesa. La collezione museale comprende inoltre cimeli di grande fascino come gli scarpini, personalizzati, indossati da Patrizia Panico - leader per presenze (204) e reti (110) nella storia della Nazionale femminile - e il pallone della sfida di Wembley tra Inghilterra e Italia, vinta dalle Azzurre nel 1990 per 4-1, con uno storico poker di reti firmato da Carolina Morace.