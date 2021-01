Everton, il figlio di Allan ha l’alopecia: l’ex Napoli si rasa a zero per lui

SU INSTAGRAM

Non voleva più vedere suo figlio triste e allora Allan, centrocampista ex Napoli ora all’Everton (dove lo ha voluto Carlo Ancelotti dopo la parentesi alla guida dei partenopei), si è rasato a zero e ha postato una foto insieme al piccolo Miguel sul proprio profilo Instagram: “Ho deciso di mostrare la foto di mio figlio per preservarlo. È un bambino felice, ride sempre! È il sole di casa nostra. Prende tutto bene e a volte prende in giro sé stesso. Ma altre volte finisce per essere rattristato dalle domande e dagli sguardi. E non voglio più vederlo così”.



Il figlio di Allan soffre di alopecia, una malattia autoimmune che gli ha causato la caduta dei capelli. Il papà ha deciso quindi di rasarsi la chioma per essere come il bimbo e farlo smettere di vergognarsi. Un gesto bellissimo e carico d'affetto nei confronti del piccolo, colpito da una patologia che non è grave dal punto di vista fisico ma provoca conseguenze estetiche e disagio emotivo.

“Ho pensato molto se dovessi parlare di questo argomento qui, perché la verità è che non mi trovo così a mio agio – le parole della moglie condivise dal centrocampista sudamericano - Non sapevo cosa dire ma dopo aver pregato e pensato un po' ho deciso di condividere questa situazione che stiamo vivendo da tempo. Quando il nostro Miguel aveva 4 anni gli è stata diagnosticata l'Alopecia, una malattia autoimmune in cui il corpo attacca il follicolo pilifero stesso. L'unico problema principale con l'alopecia è l'estetica. Il nostro Miguel è super sano e raramente ha bisogno di prendere medicine, grazie a Dio”.