Europei Under 21: l’Inghilterra è Campione, Germania ko 3-2 in finale

Carsley getta nella mischia Nwaneri e Rowe per i supplementari, e i cambi decidono la sfida: al 92’ il cross a girare di Morton trova il tuffo di testa di Rowe, che sigla il 3-2. I tedeschi nei restanti minuti provano in tutti i modi a portarla almeno ai rigori, ma la fortuna non è dalla loro parte: al 120’, esattamente come in occasione dei tempi regolamentari, Rohl colpisce una traversa piena, con la sfida che termina sul 3-2 finale. L’Inghilterra è Campione d’Europa Under 21 per la quarta volta nella sua storia, la seconda consecutiva (successo nel 2023 contro la Spagna). Anche le due vittorie precedenti erano arrivate consecutivamente, sempre contro Spagna e Germania, ma a ordine invertito (1982 Germania, 1984 Spagna).