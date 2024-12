Europei U21, domani sorteggio gironi fase finale

Sarà il Slovak Philharmonic Reduta Building di Bratislava a ospitare, alle 19 di martedì 3 dicembre, il sorteggio della fase finale dell'Europeo Under 21, in programma dall'11 al 28 giugno. La Nazionale guidata da Carmine Nunziata, qualificata dopo aver chiuso in testa il Gruppo A, conoscerà quindi le sue avversarie in un format confermato a 16 squadre, con quattro gironi da quattro e le prime due classificate di ogni raggruppamento che avranno accesso ai quarti. L'Italia, cinque volte vincitrice dell'Europeo Under 21 (la quarta delle quali proprio in Slovacchia, nel 2000), è in seconda fascia insieme a Germania, Francia e Ucraina, con le ultime due che sono state avversarie degli Azzurrini nelle due amichevoli della finestra di novembre, terminate entrambe 2-2 rispettivamente a Empoli e La Spezia. Spagna, i campioni in carica dell'Inghilterra, Portogallo e Paesi Bassi comporranno la prima fascia, con Danimarca, Romania, Polonia e Cechia in terza e Georgia, Slovenia, Finlandia e i padroni di casa della Slovacchia in quarta. Slovacchia a cui sarà assegnata la posizione A1 nella griglia e che farà quindi parte del Gruppo A. La vendita dei biglietti per le partite dell'Europeo Under 21, con finale al National Football Stadium di Bratislava, inizierà mercoledì alle 12.