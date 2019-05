Sarri in trionfo con il Chelsea, i complimenti del Napoli: "Bravo Maurizio"

29/05/2019

Il trionfo del Chelsea nella finale di Europa League contro l'Arsenal ha regalato a Maurizio Sarri il primo titolo europeo da allenatore. Per il tecnico dei Blues i primi complimenti sono arrivati dalla sua ex squadra, il Napoli, attraverso il profilo Twitter ufficiale: "Aurelio De Laurentiis e tutto il Napoli si complimentano con Maurizio Sarri per la vittoria dell'Europa League con una prestazione travolgente. Bravo Maurizio! #ForzaNapoliSempre".