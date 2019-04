Napoli, Ancelotti: "La partita è durata 30' fino al gol"

18/04/2019

Carlo Ancelotti commenta l'eliminazione dall'Europa League per mano dell'Arsenal . "La partita è durata 30 minuti fino al gol dell'Arsenal - ha spiegato il tecnico degli azzurri -. Dopo il gol è diventato impossibile e un calo dei ragazzi ci sta, è naturale". Su Insigne sostituito e fischiato: "Era dispiaciuto per la situazione, per l'andamento della gara. I ragazzi ci credevano. Negli ultimi tempi abbiamo perso ordine e brillantezza".

Insigne è uscito tra i fischi del San Paolo. "Era dispiaciuto per la situazione, l'andamento della gara che era negativo. I giocatori ci credevano molto. Lui era scontento - ha aggiunto Ancelotti -. E' per questo, non di certo una cosa legata al fatto che fosse stato sostituito. Ora c'è da guardare avanti, fare bene le prossime, consolidare il secondo posto e pensare ad essere migliori nei prossimi anni".



Nelle ultime settimane il Napoli si è perso. "Abbiamo perso un pochino di tutto: ordine, lucidità, finalizzazione. Non siamo riusciti a giocare ai livelli che avevamo con Liverpool e PSG, ma questo è anche un momento della stagione un po' così, in cui le squadre fanno fatica ad avere un rendimento ad altissimo livello".



Sull'impostazione della gara. "Era più o meno la stessa dell'andata. Provavamo ad uscire coi tre difensori per provare ad attaccare alle spalle loro. Abbiamo avuto diverse opportunità, con Callejon, Milik. In questo tipo di partite gli episodi devono dare una mano e invece così non è stato perché al primo gol abbiamo preso gol".



Anche se manca ancora un mese alla fine della stagione, è già tempo di bilanci. "Molto positivo, ho trovato un bel gruppo di giocatori, ho una società che mi appoggia, mi tutela. Il mio bilancio è molto positivo. Da qui costruiremo qualcosa di ancor più importante il prossimo anno, tutti insieme. Conosco bene questo mondo, le critiche ci saranno, ma le chiacchiere le porta via il vento".