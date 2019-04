David Luiz e Kral gemelli diversi

19/04/2019

Lo Slavia Praga ha provato ha sfiorato l'impresa contro il Chelsea, ma alla fine non c'è stato nulla da fare. Così, dopo il match vinto dai londinesi in Europa League , l'umore nello spogliatoio ceco era comunque alto. Tanto che Alex Kral ha voluto farsi immortalare con David Luiz in una foto che ha fatto il giro del web. Chuissà se Sarri sarà stato in grado di riconoscere il proprio giocatore...