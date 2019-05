Chelsea, Sarri: "Voglio restare qui anche l'anno prossimo"

02/05/2019

Il Chelsea di Sarri pareggia 1-1 a Francoforte nell'andata della semifinale d' Europa League : "Abbiamo costruito e meritavamo di vincere - commenta il tecnico dei Blues -. L'1-1 è accettabile in trasferta, vincere qui ci avrebbe dato tante possibilità in più per la finale". Sul suo futuro: "Restare al Chelsea? Per quanto mi riguarda sì, a me il campionato inglese intriga molto, l'atmosfera è bellissima e il livello altamente competitivo".

Il tecnico analizza così la partita: "Abbiamo fatto i primi 20 minuti sbagliando, la squadra dava la sensazione di voler gestire lo 0-0, ma noi non siamo questi. Dopo abbiamo iniziato a giocare e lo abbiamo fatto fino alla fine. Cambiare strategia al ritorno? No, abbiamo aggredito la partita mentalmente, senza subirla. Occorre grande attenzione, anche perché loro sono pericolosi in ripartenza". Sulla possibile finale tutta londinese: "Non lo so, sinceramente non mi interessa neanche. L'importante è andarci".



Sarri fa poi un piccolo bilancio di questa stagione: "I ragazzi sono stati bravi, abbiamo avuto difficoltà in un campionato difficile come la Premier e rialzare la testa e inserirsi nelle top 4 penso fosse difficile".