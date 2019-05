Chelsea, furia Higuain: lite in allenamento con staff tecnico e compagni

24/05/2019

La stagione sopra le righe di Gonzalo Higuain sembra non avere fine. A pochi giorni dalla finale di Europa League a Baku il Pipita è stato pizzicato in allenamento mentre sfogava tutta la sua rabbia sullo staff di Sarri e due compagni di squadra. Un'annata a nervi tesi da Milano a Londra in attesa di sapere quale sarà il proprio futuro. Higuain ha dapprima litigato con Zappacosta per poi alzare la voce con due membri dello staff tecnico, finendo poi per battibeccare con il portiere Caballero.