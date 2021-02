Stella Rossa, che accoglienza al ritorno da Milano!

L’eliminazione per mano del Milan è arrivata solo dopo due pareggi e dopo aver chiuso entrambe le gare in inferiorità numerica. La Stella Rossa dice addio all’Europa League, ma le prestazioni della squadra di Dejan Stankovic hanno conquistato i tifosi di Belgrado, che si sono dati appuntamento al campo di allenamento per accogliere la squadra di ritorno da Milano e ringraziarla per il grande cuore dimostrato contro i rossoneri con bandiere, cori e fumogeni. Immagini che qui in Italia sembrano purtroppo appartenere ad un passato ormai lontano.