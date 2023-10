Europa League: Roma-Slavia Praga 2-0, i giallorossi ipotecano gli ottavi

ROMA-SLAVIA PRAGA 2-0

Gara decisa in soli 17' dai gol di Bove e Lukaku. Due assist per El Shaarawy. Capitolini a punteggio pieno

Europa League: la Roma vola con Bove e Lukaku



























1 di 15 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 15 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Nella terza giornata del gruppo G di Europa League, la Roma batte 2-0 lo Slavia Praga, rimane a punteggio pieno e si avvicina alla qualificazione agli ottavi di finale. Tutto facile per i giallorossi, che sbloccano il match dopo 45 secondi grazie a magnifico destro a giro di Bove, dopo un pallone rubato da El Shaarawy. Il Faraone è in grande forma e al 17' manda in verticale per Lukaku, che scarica un sinistro potentissimo per il raddoppio. Nella ripresa la traversa nega il meritato gol a ElSha (63'), mentre Schranz si divora il pallone del possibile 1-2 un minuto dopo. Al 91' Belotti sbatte su Mandous.

LA PARTITA

Grande prova di forza della Roma, che vince con pieno merito lo scontro diretto con lo Slavia Praga per il primo posto nel gruppo G e mette una seria ipoteca al passaggio del turno come prima, eventualità che scongiurerebbe il playoff di Europa League tanto temuto da Mourinho. Serata perfetta per i giallorossi, che giocano un grandissimo primo tempo (in particolare i primi 20 punti) e nella ripresa gestiscono rischiando poco e sfiorando in 3-4 occasioni il tris. Lukaku si presenta al tanto atteso ritorno a San Siro da avversario con un gol e il solito strapotere fisico. Altra buona notizia è che nessuno si è fatto male, cosa non scontata nella Roma di quest'anno.

La lunga lista degli indisponnibili costringe Mourinho (squalificato) a fare poco turnover in vista del big match di domenica contro l'Inter. In porta c'è Svilar, in difesa torna dal 1' Llorente mentre Smalling si rivede in panchina. Celik e Zalewski occupano le fasce, Lukaku fa coppia con El Shaarawy. Nello Slavia Schranz e Masopust in appoggio all'unica punta Van Buren. Il tecnico Trpisovsky alla vigilia aveva avvisato i suoi dell'impatto emotivo dell'Olimpico ed è stato ottimo profeta. Pronti e via e la Roma passa: El Shaarawy ruba palla a Holes e serve Bove, nessuno gli va incontro e il centrocampista giallorosso batte Mandous con uno splendido destro a giro. Sono passati solo 45 secondi. I cechi sono sotto shock e per i primi 20 minuti non ci capiscono nulla, perdendo facili palloni che diventano ripartenze giallorosse. El Shaarawy è in grande forma e si candida seriamente a un maglia da titolare contro l'Inter: al 17' il Faraone vince ancora un rimpallo con Holes e manda in verticale per Lukaku, sinistro fortissimo che non lascia scampo a Mandous. Due assist per ElSha, che al 25' sfiora la gioia personale: Vicek va a vuoto, l'italo-egiziano vola verso la porta ma il difensore ceco recupera e rimedia all'errore. Al 38' l'ennesimo errore della retroguardia ceca favorisce Lukaku, ma Ogbu salva. Lo Slavia dà segnali di vita solo al 39', quando Aouar controlla male un pallone, Van Buren ci prova e Svilar si rifugia in angolo. Troppo poco contro una Roma bella e implacabile.

Nell'intervallo un cambio per parte: Paredes fa rifiatare Bove, mentre Jurasek prende il posto dell'evanescente Masopust. La Roma pensa a gestire la gara e riduce i ritmi, lo Slavia ha un po' più di coraggio ma manca in precisione. Sono però per primi i giallorossi a sfiorare il tris, in ben tre occasioni tra il 60' e il 63': prima Lukaku conclude a lato un sinistro rasoterra dal limite, poi Mandous è attento su Cristante servito da un delizioso lob di El Shaarawy e lo stesso attaccante è fermato solo dalla traversa. Un minuto dopo lo Slavia ha l'occasione più ghiotta per rientrare in partita: Jurasek vince il duello con Ndicka e da terra serve Schranz che spreca malamente. La Roma cala un po' negli ultimi 20 minuti, lo Slavia preme al massimo ma Svilar non rischia praticamente nulla. L'ultimo sussulto porta la firma di Belotti, ma il portiere dello Slavia è attento e respinge la conclusione del Gallo. Il primo posto nel girone è blindato: ora testa all'Inter. E con 5 vittorie di fila, questa Roma può far male alla capolista come l'anno scorso a San Siro.

LE PAGELLE

El Shaarawy 7,5 - Rivitalizzato dal gol-vittoria contro il Monza, altra serata da protagonista per l'attaccante azzurro implacabile in versione assist-man. C'è, infatti, il suo zampino in entrambi i gol dei giallorossi. La traversa gli nega la meritata gioia personale. Difficile lasciarlo fuori domenica contro l'Inter.

Bove 7 - Il primo gol stagionale è una perla di rara bellezza, un destro a giro dopo nemmeno un minuto. Rete tanto bella quanto importante perché mette in discesa la partita. Foti gli risparmia la seconda frazione in vista dell'Inter.

Lukaku 7 - Il gigante belga mette in mostra il solito strapotere fisico e raddoppia con un sinistro potentissimo. Gioca per 83 minuti, ma nella ripresa dose le forze in vista del grande ritorno da ex a San Siro.

Holes 4 - Il capitano dello Slavia finisce dietro la lavagna e la punizione è davvero giusta. El Shaarawy gli fa vedere i sorci verdi: dopo 45 secondi si fa rubare palla dal Faraone e anche in occasione del raddoppio di Lukaku perde il duello con il romanista. Serataccia.

Schranz 4,5 - Sul suo giudizio pesa come un macigno il gol che si è divorato al 65' che avrebbe riaperto la gara, un tiraccio alle stelle da ottima posizione. Subito dopo Trpisovsky lo toglie.

Masopust 5 - Tra i cechi è quello che ha maggiore qualità, ma non si vede praticamente mai se non in un paio di giocate alla fine del primo tempo. Non rientra nella ripresa.

IL TABELLINO

ROMA-SLAVIA PRAGA 2-0

Roma (3-5-2): Svilar 6; Mancini 6,5, Llorente 6,5, Ndicka 6; Celik 6,5, Aouar 6 (44' st Cherubini sv), Cristante 6,5, Bove 7 (1' st Paredes 6), Zalewski 6 (25' st Karsdorp 6); El Shaarawy 7,5 (25' st Belotti 6), Lukaku 7 (38' st Pagano sv). A disp.: Rui Patricio, Boer, Pisilli, Joao Costa, D'Alessio. All.: Mourinho (in panchina Foti) 6,5

Slavia Praga (3-4-2-1): Mandous 6; Holes 4, Ogbu 5, Vlcek 4,5; Doudera 5, Dorley 5, Zafeiris 6 (37' st Jurecka sv), Dumitrescu 5 (20' st Provod 5,5); Schranz 4,5 (20' st Wallem 5,5), Masopust 5 (1' st Jurasek 5,5); Van Buren 5 (26' st Chytil 5,5). A disp.: Kolar, Sirotnik, Tijani, Boril, Ogungbayi, Hromada, Tomic. All.: Trpisovsky 5

Arbitro: Eskas (Norvegia)

Marcatori: 1' Bove (R), 17' Lukaku (R)

Ammoniti: Bove (R), Masopust (S), Ndicka (R)

Espulsi: -

Note: -