Roma, Fonseca: "I tanti infortuni ci hanno limitato"

Terzo risultato utile in una settimana per la Roma e Paulo Fonseca ritrova il sorriso giallorosso nel 2020, qualificandosi agli ottavi di Europa League dopo aver eliminato il Gent: "Non è facile giocare questo tipo di partite, il Gent ha giocato bene ma noi abbiamo dimostrato qualità in questi momenti- ha commentato il tecnico portoghese -. I giocatori hanno mostrato un buon atteggiamento difensivo, ma se nel primo tempo non abbiamo fatto bene e concesso spazi, nella ripresa è andata meglio. Il campo poi era molto pesante e per noi era difficile cercare ripartenze veloci".