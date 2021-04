Roma, Fonseca: "Blackout nel secondo tempo inspiegabile. Futuro? Difficile parlarne ora"

QUI ROMA

Il tecnico giallorosso dopo la pesante sconfitta a Old Trafford: "Buon primo tempo poi dopo il terzo gol è mancata la forza mentale"

"È una sconfitta pesante. Abbiamo fatto un buon primo tempo poi siamo stati condizionati da tre giocatori persi e non abbiamo potuto fare sostituzioni e il secondo tempo è stato molto difficile. Dura spiegare questo blackout dopo il primo tempo". Il tecnico della Roma Paulo Fonseca analizza così la pesante sconfitta di Old Trafford contro lo United: "Dopo il terzo gol la squadra non ha avuto più forza mentale per lottare. Difficile giocare contro lo United ed è stato più difficile non potendo fare cambi. Nel secondo tempo abbiamo sbagliato tutto. Abbiamo preparato bene la partita, la scelta dei giocatori è stata logica. Io sono sempre il principale responsabile, non voglio creare alibi. Se si stanno chiudendo due anni alla Roma? Vediamo, in questo momento è difficile parlare di questo. Non è il momento di parlarne".

"Arrivare alle semifinali e fare questo primo tempo è stato comunque molto positivo, ma il secondo tempo è stato tutto sbagliato - ha detto ancora Fonseca - Non è stato un problema tattico, lo si è visto nel primo tempo. Cosa dirò ai giocatori? Non so chi avrò per la prossima partita, ora è importante recuperarli, sono preoccupato di questo in questo momento".