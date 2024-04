Roma, Dybala: "Contenti del lavoro di De Rossi, vorremmo continuare con lui"

ROMA

L'argentino alla vigilia dell'andata dei quarti di Europa League contro il Milan: "Affrontare una gara come questa è una bella prova per sapere dove siamo"

© Getty Images "Stiamo attraversando un momento di fiducia e positivo. Ovviamente vincere il derby aiuta ad affrontare la settimana con più tranquillità e prepararti al meglio alla prossima partita. Affrontare una gara come questa è una bella prova anche per noi per sapere dove siamo dopo il percorso che abbiamo fatto da quando è arrivato il mister". Parole di Paulo Dybala in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan nell'andata dei quarti di finale di Europa League. "Sicuramente domani sara' anche per noi una partita molto bella da giocare", ha aggiunto l'argentino.

"Il mio futuro? Dovremo parlare con la società e sapere che intenzioni ha, ma adesso dobbiamo pensare alla partita e a quello che stiamo facendo in questo momento - ha proseguito Dybala, in scadenza a giugno 2025 con la Roma - Abbiamo tante partite difficili, tutti sappiamo dove vogliamo essere l'anno prossimo e quale competizione vogliamo giocare. Con De Rossi ci troviamo benissimo, alcune scelte non dipendono né da me né da parte sua - ha aggiunto - Noi siamo molto contenti del lavoro che sta facendo, tutti vedono i risultati. A noi farebbe piacere continuare a lavorare con lui. Vedendolo ogni giorno come allena e cosa ci trasmette, sono sicuro che ha tutte le carte per arrivare al livello di Allegri e Mourinho".