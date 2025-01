Ranieri: "Quando sono arrivato c'era paura. Hermoso? Vuole andare perché non gioca"

HUMMELS: "L'EINTRACHT STA FACENDO MEGLIO DEL PREVISTO. IL FUTURO? VEDIAMO"

"L'Eintracht è una squadra che conosco bene, capace di organizzarsi in campo. Giocano con molti automatismi. I giocatori li conosco molto bene, molti sono miei amici. Questa terza posizione in Bundesliga è meglio del previsto, ma non è una sorpresa. E' una squadra molto forte. Gotze? Dall'altra parte ci sono molti amici. Non abbiamo parlato della partita. E' un piacere unire amicizia al mondo sportivo. Per noi è come una finale. E' una partita importante, dovremmo capire come si posizionano le altre squadre in classifica, ma la partita è in casa nostra. Speriamo che questo possa aiutare. Stiamo facendo di continuo passi in avanti. Abbiamo ottenuto risultati guadagnando punti con Milan e Tottenham. Si tratta di un processo che ha una certa continuità. Da quando è arrivato il mister stiamo mostrando l'avvio di un chiaro percorso di miglioramento. La conoscenza della lingua? Capisco il 50% delle domande ma non mi sento di rispondere in italiano. I termini calcistici li capisco e li uso. Il futuro? Vediamo. Ci sono delle questioni a livello privato, quindi ci vorrà del tempo per prendere una decisione".